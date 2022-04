La Nazione: Il blitz del procuratore in casa Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Cabral-Piatek, punte e a capo”.

All’interno, a pagina 4, grande spazio a: “Gol, condizione fisica e futuro Piatek o Cabral: il dubbio di Italiano“. Sottotitolo: “I due centravanti a confronto in vista della scelta che l’allenatore dovrà fare per la gara di Napoli Il polacco non è al top dopo il ko in Nazionale, il brasiliano sta crescendo ma è ancora in ritardo”. Di spalla: “Odrio e Bonaventura Avanti con prudenza Ikonè cerca spazio”.

A pagina 5 invece c’è: “Primavera show, Roma ko Conquistata un’altra finale”. Di spalla sul mercato: “Blitz del procuratore: mossa per Joao Pedro. Alvarez vale 11 milioni”.