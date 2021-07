La Nazione: Il caso Gattuso che fa sorridere la Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Barone, Italiano e l’entusiasmo. “Caso Gattuso? Mi fa sorridere”. Mercato viola i nomi in ballo”. A pagina 8 l’apertura con le parole del direttore generale viola: “Auguri Italiano. Che entusiasmo, adesso ripartiamo”. In taglio basso: “Gonzalez, Messi e il sogno finale. Speedy Nico trascina l’argentina”. A pagina 9 invece c’è: “Stipendi viola, roba da 60 milioni. Oltre alla rosa c’è da ridurre le uscite”. In taglio basso le dichiarazioni di Corvino: “Preferii Firenze alla Juve”. Infine di spalla: “Franchi senza tifosi, 500 giorni di vuoto”.