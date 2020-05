La Nazione: Il derby di mercato in casa Fiorentina

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Fra Cutrone e Vlahovic è derby per un posto (anche per il mercato)”. A pagina 3 viene ripreso il titolo della prima: “Cutrone–Vlahovic: è anche derby di mercato”. Sottotitolo: “Solo un posto da centravanti con il cambio di modulo. Uno dei due potrebbe partire a settembre. Kouame certezza per il futuro”. In taglio basso “Viola, due allenamenti”. E ancora: “Iachini aumenta i giri del motore. Caceres pronto”.

0 0 vote Article Rating