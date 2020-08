La Nazione: Il Jolly a sorpresa per la Fiorentina

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Bonaventura, jolly a sorpresa”. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Bonaventura-Torreira doppia mossa in regia”. Sottotitolo: “Pradè in pressing sull’Arsenal per l’ex Samp, gli inglesi non mollano sulla formula. L’ex Milan è in Nazionale e…abbraccia Firenze”. In taglio basso: “Igor si vede protagonista: “Spero di giocare tanto”. A pagina 5 ancora mercato: “Milenkovic, Milan respinto. Prove di rinnovo”. A pagina 7 le donne: “Sabatino tris e la Fiorentina spaccaNapoli”. In taglio basso: “Amrabat-Castrovilli è ok”. Infine: “Pulgar altro tampone”.

0 0 vote Article Rating