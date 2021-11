La Nazione: Il piano per il mercato, brivido Mayoral

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Alti e (ri)bassi, stessa storia”.

A pagina 2 l’apertura è per: “Flop Viola, ora serve una reazione. La maledizione dei cali alla distanza”. Sottotitolo: “Italiano fra i più devastati dopo il clamoroso blackout che è costato la sconfitta viola a Empoli Per fortuna è subito campionato: domani arriva la Sampdoria (18.30), necessaria una risposta convincente”. Di spalla: “Le sostituzioni Viola, da risorsa a rischio?”.

A pagina 3 invece leggiamo: “Berardi, Ikoné e il caso Vlahovic. I rebus di Rocco”. Sottotitolo: “Piano per il mercato, via al mese delle decisioni Situazione ancora in evoluzione: brivido Mayoral“. In taglio basso: “Squadra subito al lavoro, correttivi in difesa”. A pagina 4 infine leggiamo: “Volata di Natale: che tour de force! Domani si rigioca”.