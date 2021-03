La Nazione: Il problema è che ci sono ancora dodici partite

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla partita della Fiorentina: “Viola da pazzi, che spavento!”. A pagina 2 sulla gara di ieri: “Parma in vantaggio, pari al 94′. Fiorentina: lassù qualcuno ti ama”. Sommario: “Sei gol, zero spettacolo e tanta paura nella sfida contro gli emiliani. Decisivo un autogol di Iacoponi”. A pagina 3 invece troviamo l’analisi: “C’è solo un problema. Ci sono ancora dodici partite”. E ancora: “Dall’appello del club (tutti uniti per salvarsi) alla necessità di guardarsi finalmente dentro”. A pagina 4 e 5 ci sono le dichiarazioni post gara di Prandelli: “Andiamo meglio di un mese fa”. Poi quelle di Barone e Pradè: “Purtroppo gira tutto male, ma ce la faremo”.