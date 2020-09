In prima pagina del QS: “Secondo mandato” (con Borja Valero in foto). A pagina 4: “Benassi al Verona, Borja a Firenze lunedì”. In taglio basso: “Fiorentina, c’è Bonaventura. Vlahovic tripletta”. A pagina 5 le parole di Amrabat: “Io regista, Firenze scelta di cuore”. In taglio basso: “Giovanili viola: lo stress delle trasferte al Sud. Tre squadre inserite a sorpresa nel girone C”.