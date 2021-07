La Nazione: Il Tottenham prepara l’offerta per Milenkovic

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Il Tottenham prepara l’offerta per Milenkovic“. A pagina 8 viene ripreso il tema della prima e c’è il titolo: “Tottenham su Milenkovic. Ma quanto vale Nikola?”. Sottotitolo: “Un mercato senza soldi. I viola non vogliono svendere, ma lo svincolo è vicino Lirola, continua il sondaggio a distanza dell’OM. Italiano spera che resti”. A pagina 9 leggiamo: “Orgoglio e fascia, la seconda vita del tifoso Venuti“. Di spalla: “Sotto il temporale si esaltano i bomber”. In taglio basso infine leggiamo: “Che entusiasmo attorno alla squadra”.