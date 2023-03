La Nazione: Il tris vincente che ha in mano Italiano

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Aprile di fuoco il futuro viola in nove partite”.

A pagina 4 apertura per: “Sottil, Castro e Terzic: tocca a voi Italiano ha in mano il tris vincente”. Sottotitolo: “Il recupero di questi giocatori come valore aggiunto nella fase più importante della stagione L’esterno porterà abbondanza e più soluzioni nelle corsie esterne, con il numero 10 più qualità e idee”. Di spalla sul mercato: “Maleh-Baschirotto, il ’tavolo’ a giugno”.

A pagina 5 infine leggiamo: “Tre fronti aperti Futuro in 9 gare Un mese da urlo”. Sottotitolo: “La sfida con l’Inter a San Siro apre il tour de force Poco tempo per recuperare tra una sfida e l’altra”.