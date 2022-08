La Nazione: Il Verona chiede 18 milioni alla Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola da pazzi. E’ subito Jovic”.

A pagina 2, in apertura: “Rieccoci, siamo ancora noi “. Sottotitolo: “Viola raggiunti 2 volte Incredibile vittoria al 95’”. A pagina 3 invece troviamo le pagelle: “Bonaventura senza pause Male Quarta: troppi errori”. E ancora: “Sottil incontenibile, Jovic segna una rete da centravanti vero. Gollini insufficiente”.

A pagina 4 ci sono le dichiarazioni: “Italiano, quanti sorrisi “Jovic? Ha fatto bene E ora tocca al Twente”. Di spalla: “Emozione Commisso: “Un mese fa temevo di non essere qui”. A pagina 5 sul mercato: “Bajrami oppure Barak Decide la Conference”. Ovvero: “Il risultato in Europa decisivo per l’acquisto del centrocampista L’Empoli e la mossa delle contropartite. Il Verona chiede 18 milioni”.