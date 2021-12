La Nazione: Ipotesi Nzola

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ora chiamatemi Babbo Natale”. Occhiello: “Il regalo di Castrovilli“.

A pagina 2 leggiamo sulla partita di ieri: “Pazza viola, che sofferenza”. In taglio basso: “Se da Castro arriva il colpo che non ti aspetti”. A pagina 3 invece ci sono le pagelle: “Gli esterni alti deludono Milenkovic guida la difesa”. In taglio basso l’editoriale: “Ora è il momento di un rinforzino”. E in breve: “Saponara, sospetta frattura al polso”.

A pagina 4, ecco le dichiarazioni: “Italiano non cambia “Ci teniamo i 32 punti Ma si può fare meglio”. In altra pagina le vicende di mercato: “Ikonè e l’agente in arrivo a Firenze. Napoli, piace Drago: affare possibile”. Sottotitolo: “Il buon rendimento di Terracciano e la possibilità di arrivare a Cragno potrebbero agevolare la trattativa Capitolo attaccanti: visite mediche per il francese del Lille, calano le quotazioni di Mayoral. Ipotesi Nzola“. Infine di spalla: “Settore giovanile Preso Spaggiari“.