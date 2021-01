La Nazione: La cena con Commisso

In copertina, nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina sulla Fiorentina troviamo questo titolo: “Viola ti amo. Ecco Kokogol“. All’interno dell’inserto, l’apertura è per: “Kokorin già promette spettacolo”. Sottotitolo: “L’attaccante russo è atterrato a Roma per le visite mediche. In serata incontro con Commisso a Firenze Cena in albergo col presidente. Oggi primo allenamento con i compagni. Avrà la maglia numero 91″. Sulla squadra leggiamo: “Seduta con Rocco, oggi si replica”.

