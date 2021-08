La Nazione: La fiducia di Italiano, che vince… di rigore

Sul QS de La Nazione si parla di Fiorentina, con il titolo in taglio alto: “Fiorentina formato estivo, vittoria di rigore” e in sommario: “Superato l’Espanyol nel trofeo in ricordo di Astori e Jarque. Gara condizionata dal caldo ma la ricerca delle geometrie incoraggia”. In taglio basso: “Milenkovic-West Ham, si tratta. C’è un accordo di massima”. A pagina 9: “Rilancio Italiano ‘Questa squadra crescerà ancora’” e in sommario: “Riccardo Saponara non si accontenta: “‘Davanti possiamo fare male, i ragazzi hanno qualità'”. In taglio basso: “E’ subito bis: c’è il Montevarchi”.