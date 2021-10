Sulle pagine del QS de La Nazione si parla di Fiorentina in prima pagina: “Viola al bivio. Siamo Firenze!”. A pagina 4: “Cagliari, Vlahovic e la tranquillità. Il futuro passa da tre snodi cruciali” e in taglio basso: “Tifo organizzato in Fiesole 20.000 allo stadio”. A pagina 5: “E Italiano chiama a raccolta i tifosi ‘Sosteneteci per tutti i 90 minuti”, a pagina 6: “Torreira in regia. Venuti-Odriozola, due per la fascia”.