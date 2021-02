La Nazione: La Fiorentina non avrà più alibi

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Mago Drago sei un tesoro“ riferimento a Dragowski. A pagina 4 apertura per: “Fine dei contratti, vietato sbagliare. La società Viola non avrà più alibi”. Sottotitolo: “A giugno scadranno gli accordi con Montella e Iachini. E anche con Pradè e Prandelli che dovranno guadagnarsi la riconferma. Commisso al primo «reset» dall’acquisto del club”. A pagina 6 troviamo: “Viola Park, orgoglio e appartenenza”. A pagina 7 infine sul prossimo impegno dei viola: “Marassi chiama, speranza Ribery”.

