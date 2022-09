La Nazione: La Fiorentina perde pezzi

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo stamani sulla Fiorentina: “Viola in crash perdiamo pezzi”.

A pagina 4, apertura per: “Europa e Verona, stress-test viola E’ la settimana del dentro o fuori”. Sottotitolo: “Vincere in Turchia per puntare al passaggio del turno in Conference e campionato da riaccendere dopo i sei punti in sei partite. Poi la prima sosta stagionale per tracciare il bilancio e prendere decisioni”. E anche: “Dodô, un mese complicato Gonzalez sbrigati a tornare”.

A pagina 5 leggiamo: “Ozil, Biglia e anche Okaka Attenzione al Basaksehir”. E di spalla: “Distanza e costi alti. In Turchia andranno soltanto i fedelissimi”.