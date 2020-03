La Nazione: La Fiorentina realizza il gol più bello

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo: “Fiorentina, mezzo milione di solidarietà”. A pagina 5 invece c’è: “Viola, il gol più bello: già donati 250 mila euro”. In taglio basso invece c’è: “Ferie, affari, ritiro. Rivoluzione: è in arrivo una lunga estate”. Poi leggiamo: “Ragazzi e ragazze, il web annulla tutte le distanze”. A pagina 6 presente l’intervista all’ex viola Acosty: “Virus, ti batto”. In taglio basso: “Kouame, c’era solo Firenze nel suo destino: “Era tutto fatto col Crystal Palace, poi…”. Infine leggiamo: “Auguri social a Trapattoni”.