La Nazione: la Fiorentina sbaglia tutto, partita… e capitano

Sulle pagine del QS de La Nazione il titolo in taglio centrale: “Il capitano sbagliato”, in occhiello “Fiorentina-Samp 1-2. Tifosi in rivolta, Chiesa rinuncia alla fascia di Astori”. A pagina 2 “La Fiorentina sbaglia capitano e partita”, in taglio basso “Vlahovic si risveglia, Kouamé serata da dimenticare”. A pagina 3 “I tifosi ‘tolgono’ a Federico la fascia di Astori”, nel sommario “Capitano per le assenze di Pezzella e Ribery, la protesta degli ultras fa sì che abbia indossato un simbolo anonimo, quello della Lega Serie A”. A pagina 4 “Chiesa-Juve, si chiude. Viola scatto su Milik”, nel sommario “Oggi la trattativa per l’attaccante entra nella fase cruciale. Callejon subito a Firenze e poi l’assalto al centravanti. C’è anche Piatek”.

