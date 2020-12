La Nazione: La Fiorentina si aggrappa alle sue due stelle

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina campeggia questo titolo: “A due punti dall’inferno” la situazione in classifica dei viola non è certo delle migliori. A pagina 4 leggiamo: “Prandelli garante di una riscossa in salita”. Sottotitolo: “Il tecnico tra un calendario durissimo e una sterilità offensiva allarmante. Tensione altissima. Prime mosse per uscire dalla crisi”. A pagina 5 invece c’è: “La Fiorentina si aggrappa a Ribery e Callejon”. Sottotitolo: “Le due stelle viola (in testa al gruppo per l’ingaggio) devono dare una sterzata evitando conseguenze drammatiche per tutti”.

