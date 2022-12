La Nazione: La Fiorentina si rimette le ali ed ecco che tornano due nomi alla ribalta

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sui viola: “Dai Fiorentina rimetti le ali!”.

A pagina 4 apertura per: “Gonzalez e Sottil, due in fuorigioco Tornano i nomi di Brekalo e Boga“. Sottotitolo: “Emergenza esterni: l’ex cagliaritano rientrerà solo a febbraio inoltrato mentre Nico resta un’incognita Non perfette le condizioni di Kouame e Ikonè. E la società sta pensando a rinforzare le corsie laterali”. Di spalla: “Debiti ‘spalmati’ Ma la società viola è già in regola”.

A pagina 5 invece leggiamo: “Convocato otto mesi dopo E Castrovilli rivede la luce”. E ancora: “Il centrocampista nel gruppo che oggi (ore 18) affronterà il Lugano al Franchi Probabile che Italiano gli regali uno spezzone di gara. Out Zurkowski e Bianco“. Infine presente un commento dal titolo: “Da Pedro a Gilberto Prima di (s)vendere meglio pensarci bene”.