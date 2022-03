La Nazione: La logo-mania e l’operazione di marketing della Fiorentina

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina c’è questo titolo: “Senso del gol, concorrenza e prospettive. Alla scoperta di Cabral: firmato Baiano“.

A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Pregi, difetti, rischi: tutto Cabral “Se gioca lontano dalla porta soffre”. Sottotitolo: “L’ex attaccante Baiano fotografa il centravanti brasiliano che stenta a trovare spazio in maglia viola “Ha un fisico importante e mi sembra forte nel colpo di testa, ma non può giocare 10 minuti a partita”. Di spalla: “Ronaldo, il figlio e quella passione trasmessa dal papà”.

A pagina 5 leggiamo: “Cartelloni, disegni e frasi sibilline In città è scoppiata la logo-mania”. Sottotitolo: “Operazione marketing della società viola per creare attesa e curiosità intorno al nuovo simbolo Le installazioni sono presenti dappertutto. Abbiamo provato a immaginare come sarà lo stemma”.