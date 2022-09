La Nazione: La nuova diga viola

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Prove tecniche di metamorfosi”.

A pagina 4 leggiamo: “Amrabat–Mandragora, diga viola Così Italiano trasforma il suo 4-3-3″. Sottotitolo: “Nomi e mosse per non snaturare il modulo base e andare nella direzione di un più incisivo 4-2-3-1 Barak può diventare prezioso nel costruire la manovra offensiva e Kouame favorito nel ruolo di unica punta”.

A pagina 5 invece troviamo: “Rocco va in panchina “Più verticalizzazioni Non vendo dopo il VP”. E ancora: “Commisso in tv fra consigli tattici e smentite sulla cessione “Vlahovic? Non lo riprenderei mai. Anzi, se tornasse in prestito…”. Di spalla: “Oggi si riparte. Dubbio Milenkovic. Rebus nazionali”.