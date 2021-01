La Nazione: La posizione di Torreira si fa più complicata. Affare in discesa per Malcuit

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, sui viola c’è questo titolo: “Ahi Fiorentina ti meriti un 5,5“. All’interno, l’apertura è per il mercato: “Lazovic nel mirino, soluzione all’Amrabat“. Sottotitolo: “Cutrone al Parma libera Inglese o Gervinho, quest’ultimo graditissimo. La posizione di Torreira si fa più complicata. Malcuit: per il Napoli affare è in discesa”. Poi leggiamo: “Jack e Castro, lampi di talento. Un po’ di sole nel calcio nuvoloso”. Un bilancio relativo a questa squadra: “Il gruppo viola sospeso tra orgoglio e fragilità”. Sulla formazione femminile: “Fiorentina, vince la forza del gruppo. Successo in extremis contro l’Inter”.

