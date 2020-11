La Nazione: La prima alternativa (di mercato) a Vlahovic e Cutrone

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo: “Fiorentina in zona rossa”. A pagina 2 sulla partita di ieri: “Fiorentina, la ripartenza è da incubo”. Sommario: “Squadra smarrita e con troppa paura: il Benevento passa al Franchi con Improta (primo gol in A)”. A pagina 3 il commento: “Vuoti, lenti, distratti. E ora gli alibi sono finiti”. Ovvero: “Il cambio di rotta non c’è stato: l’assenza di autostima nasce da lontano. La classifica preoccupa, ci vorrà tempo per migliorare”. Di spalla: “Così si fa dura. Una squadra con troppi fake”. A pagina 4 arrivano le dichiarazioni: “Delusione Prandelli: “C’è tanto da lavorare”. A pagina 5 sul calciomercato: “Esame Vlahovic-Cutrone. Piatek prima alternativa”. Sottotitolo: “Meno di 50 giorni al via del mercato d’inverno: possibili mosse in attacco. Poi la pista straniera. I dirigenti viola sono di nuovo al lavoro in Brasile”.

