La Nazione: La società pronta alla prova di forza

Nella cronaca di Firenze de La Nazione, sulla Fiorentina leggiamo: “Tutti con Prandelli: “Uscita da gran signore”.

In prima pagina nell’inserto sportivo troviamo il titolo: “Nudi alla meta. Lotta salvezza finiti gli alibi”. A pagina 4 leggiamo questo pezzo: “Il rischio degli alibi nello spogliatoio. La società pronta alla prova di forza”. Sottotitolo: “Quarta guida tecnica in 20 mesi, gruppo spaesato e alcuni big si considerano già con la valigia. Commisso ha l’unica arma che può funzionare: usi le parole giuste con i giocatori. Per avvertirli che…”. Di spalla troviamo: “Cambi in corsa: tre anni da record”. In taglio basso: “Prandelli, il silenzio (pesante) dei calciatori”. A pagina 5 sul campionato: “Treno salvezza percorso hard. Tutto in 50 giorni”.