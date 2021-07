La Nazione: Le manovre della Fiorentina a centrocampo

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla anche di Fiorentina: “Le manovre a centrocampo tra innesti ed esuberi. E Burdisso si presenta”. A pagina 7 si legge: “Zaccagni, Dorsch, Sensi: la Fiorentina aspetta”. Laterale: “Doppio contatto Messias-Simy”. A pagina 8 si legge: “Maleh, talento in vetrina. E Ferrarini vuole stupire”. In taglio basso spazio alle parole del nuovo dirigente viola: “Burdisso: ‘Ho tante idee, ma lavoro in silenzio’”. A sinistra: “Panico, che ritorno: ‘Qui c’è ambizione’”.