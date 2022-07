La Nazione: Le Normand a peso d’oro

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina c’è il titolo: “Jovic regala gol e sorrisi”.

Apertura a pagina 4 per: “Jovic, l’interprete e la lingua del gol E Gollini è sempre più uomo-selfie”. Sottotitolo: “L’attaccante serbo si confronta in campo con Italiano che chiama Nastasic a fargli da traduttore Poi le parole dell’ex Real: “Questo allenatore è uno che fa migliorare i giocatori. Sono contento”. In taglio basso sul mercato c’è: “Le Normand a peso d’oro? Rispunta Kumbulla”.

A pagina 5 leggiamo: “Volti nuovi e testa a testa Italiano ricomincia da qui”. Sottotitolo: “Il tecnico accende la nuova stagione con il gruppo che aveva chiesto al club Gollini-Terracciano, Mandragora-Amrabat, Jovic-Cabral: quanti duelli”.