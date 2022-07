La Nazione: Le Normand muove Milenkovic

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo: “Super Jovic Firenze sogna”.

All’interno del giornale, l’apertura è per: “Jovic-mania, che divertimento E il bello deve ancora arrivare”. In taglio basso sul mercato: “Nuovo contatto con la Real Sociedad: Le Normand muove Milenkovic“. Di spalla sulla campagna abbonamenti: “La Fiesole corre verso il sold-out”.

A pagina 5 c’è: “Dal Galatasaray al Siviglia: prove d’Europa”. Sottotitolo: “Ecco la seconda parte della preparazione estiva Test mirati in vista del debutto in Conference”. In taglio basso: “Tutti alle terme: lo staff ci va in bici. E lo chiamano giorno di riposo”.