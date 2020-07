La Nazione: Linea stadio, l’ultimo tassello

A pagina 17 de La Nazione troviamo stamani: “Ribery e i calciatori derubati: l’Italia fa paura”. Sottotitolo: “Il francese ha trovato la casa svaligiata dai ladri a Firenze. Lo sfogo sui social: “Prenderemo le decisioni necessarie al nostro benessere”. Sempre in cronaca troviamo: “Linea stadio, l’ultimo tassello”. Nell’inserto sportivo leggiamo su Ribery: “All’arrivo infiammò Firenze. Poi il crac alla caviglia e lo stop”. A pagina 5 invece c’è: “Commisso: “Siamo tutti al fianco di Franck”. In taglio basso: “Wahiba: “Firenze ci ha accolti con grande amore. Ma ho paura. I ladri la pagheranno qui o altrove”. A seguire: “Il sindaco Casini: “Sono dispiaciuto”. A pagina 6 sulle novità di formazione: “Benassi, stagione a rischio. Castro e Drago in dubbio”. Infine sulla Fiorentina Women’s: “Guagni, il passaggio più difficile: “Lascio casa mia per crescere”.

