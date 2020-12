La Nazione: Lo scambio alla pari

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Le pagelle di Commisso“. A pagina 4 l’apertura è proprio con le parole del presidente viola: “Squadra, stadio, soldi: il buon anno di Rocco”. Sottotitolo: “Il voto che darei al nostro 2020 è fra il 5 e il 6. Grazie a Mediacom tanti problemi finanziari risolti. Il caso ’Franchi’? Si risolve così”. In taglio basso invece si parla di mercato: “Kouame per Nzola: lo Spezia ci sta?”. Sottotitolo: “Scambio alla pari fra i due giocatori e appuntamento a fine stagione per i riscatti. Leeds e Toro alla finestra”. A pagina 5 invece leggiamo: “Fiorentina-Bologna, il derby di casa Prandelli”.

