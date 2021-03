La Nazione: Malati cronici

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Testa e gioco, malati cronici”. All’interno l’apertura è per: “Tutti a rapporto, errori e difetti ai raggi X”. Sottotitolo: “Faccia a faccia dirigenti-squadra dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese“. A pagina 5 invece leggiamo: “Allarme black out, troppi scivoloni nei minuti finali”. Ovvero: “Cali fisici e di concentrazione, numeri impietosi: sono ben otto le partite in cui sono stati presi gol dall’83’ in poi”.