La Nazione: Mandragora e De Paul, la Fiorentina non molla

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è il titolo: “Questo virus ci cambierà“. Frase pronunciata dall’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, intervistato dal quotidiano. A pagina 5 ecco l’intervista: “Prandelli fra Chiesa e il virus democratico”. Poi leggiamo: “I giocatori da casa si sfidano alle partite virtuali. #civediamopresto, scatta il challenge sui social”. A pagina 6: “Fiducia Barone “Squadra sotto controllo”. In taglio basso: “Il tifo ai tempi del Covid-19, cori e sciarpe alla finestra”. Di spalla il mercato: “Mandragora e De Paul, i viola non mollano”. Infine: “Batigol scrive a Firenze: “Sono accanto a voi”.