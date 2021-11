La Nazione: Martello Italiano

In prima pagina del QS, nella fotografica centrale, “Brivido viola, la prova del 9”.

A pagina 2 “Scintille viola, questa è una prova. Esame Juve per diventare una big”. In basso: “Soltanto 400 in trasferta a Torino. Bufera tra le associazioni di tifosi”.

A pagina 3 “Martello Italiano ci crede: ‘Servirà la gara perfetta’” e: “Dusan in bianconero? Sì, per mezzo Marrone e 36 bollettini postali”.

A pagina 4: “Difesa ‘scontata’. Ipotesi Duncan, dubbio a destra”. Di spalla “Quel piccolo record da poter eguagliare”. A pagina 5 l’intervista a Panico, allenatrice della Femminile: “Non adatti alla mediocrità”.