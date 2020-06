La Nazione: Nuovo stadio è sempre più Campi, ma il fast rimane difficile

In prima pagina nella cronaca di Firenze de La Nazione leggiamo sulla Fiorentina: “Nuovo stadio, è sempre più Campi”. A pagina 2 approfondito il tema: “Stadio a Campi, pressing viola”. A pagina 3 sempre sull’argomento stadio: “Ma il fast rimane difficile”. In taglio basso: “Tifosi in piazza: “Vogliamo l’impianto”. Nell’inserto sportivo invece c’è in prima il titolo: “Niente rischi per Ribery”. A pagina 4: “Viola, un esame di maturità senza spinte”. In taglio basso: “E Tonali resta in pole nella lista dei desideri”. A pagina 5: “Ribery rientro graduale. E senza rischi”. In taglio basso: “E la Fiorentina mise i tacchi”. Infine le parole di Pasqual: “Castrovilli è il top”.

