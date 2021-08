La Nazione: Occhi su Skhiri e Sena

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Oro per Dusan, muro viola”. A pagina 4 l’apertura è per: “Vlahovic incedibile, un muro alto 70 milioni”, Sottotitolo: “La nuova clausola, i tempi di decorrenza, la determinazione dei viola. E le mosse del procuratore che incontra Tottenham e Atletico“. In taglio basso sul mercato: “Nastasic, ci siamo. Occhi su Skhiri e Sena“. Di spalla: “Tre casi da chiarire, l’attesa di Italiano“. A pagina 5 invece c’è: “Da Saponara a Benassi, la seconda vita viola”. In breve: “Commisso sarà a Roma per l’esordio con Mou”. Infine leggiamo: “Italiano prova la prima”.