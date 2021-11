La Nazione: Orsolini, Scamacca e Raspadori, la Fiorentina punta sul made in Italy

Su La Nazione di oggi, per quanto riguarda la Fiorentina, leggiamo in apertura a pagina 4 dell’inserto sportivo: “Orsolini, Scamacca e Raspadori I viola puntano sul made in Italy”. Sommario: “Le indicazioni di Commisso e la tendenza confermata anche nelle scelte del settore giovanile Berardi è il sogno, ma il Sassuolo chiede 35 milioni. Concorrenza Juve per Alvarez: clausola da 20 milioni”. Di spalla: “Le parole di Astori che anticiparono la scelta del club”.

A pagina 5 invece c’è: “Partenze sprint Viola sul podio dopo i primi 45’”. Sottotitolo: “La squadra di Italiano sarebbe al terzo posto Nella ripresa troppi gol subiti e partite perse”. Di spalla: “Tampone positivo L’Argentina rinuncia a Nico Gonzalez“.