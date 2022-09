La Nazione: Parisi affare difficile, oggi gli ultimi botti

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola a salve Che si segna?”.

Sulla partita di ieri leggiamo: “Viola flop: no gol, no party”. Sottotitolo: “Fallo dubbio su Venuti nell’azione del gol dei friulani Squadra prevedibile, solo un’occasione di Quarta. Poco gioco, brutto ko Zero reti dal 18 agosto”.

A pagina 3 le pagelle dell’incontro: “Terracciano chiude 2 volte la porta Venuti fragile, male il centrocampo”. E ancora: “Poche sufficienze, Cabral troppo isolato e possesso palla inutile. Igor resiste anche nelle sbandate”.

A pagina 4 ci sono le dichiarazioni: “Italiano non fa drammi “Ma sono preoccupato Non riusciamo a segnare”. Sottotitolo: “L’allenatore analizza una sconfitta nata nei primi venti minuti della sfida “Abbiamo preso gol in una ripartenza, anche se tutto è nato con un fallo”. Di spalla quelle di Pradè: “Una rete molto dubbia Ora pensiamo alla Juve”.

A pagina 5 sul mercato: “Arrivederci caro Koko Parisi affare difficile E oggi gli ultimi botti”. Sottotitolo: “Nastasic in partenza, resta in piedi la pista che porta a Nikolaou Zurkowski pronto a tornare a l’Empoli. E la trattativa Bajrami…”.