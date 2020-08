La Nazione: Passi in avanti concreti per Izzo, la Fiorentina non ha fretta

Questa mattina in prima pagina del QS, nel taglio alto leggiamo “Voglia di viola. Nuova maglia e il sogno Mandzukic”. A pagina 5 invece il titolo è “Il sogno è Mandzukic. Passi avanti per Izzo”, mentre nel sommario “La società viola non ha fretta di concludere affari. Tutto ruota intorno al destino di Chiesa, Milenkovic e Pezzella. Summit col Torino”. In basso invece “I viola vestono con Robe di Kappa. E’ una divisa in stile anni Settanta”. A pagina 6 si parla di femminile: “Fiorentina femminile, la caccia alla Juve inizia dall’Inter”, mentre in basso “Oggi tutti al centro sportivo. Ribery già rientrato da Monaco”.

0 0 vote Article Rating