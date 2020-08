La Nazione: Piatek alla Fiorentina? Azioni in rialzo

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo un titolo dedicato al mercato della Fiorentina: “Piatek viola, azioni in rialzo“. All’interno viene ripreso il tema della prima: “Piatek l’anti Belotti, ma l’Herta non molla”. Sottotitolo: “Il club tedesco pronto a trattare solo per una cessione a peso d’oro. E Vlahovic potrebbe partire soltanto in prestito”. A pagina 5 ancora mercato, stavolta in uscita: “Fiorentina, è l’ora di smaltire gli esuberi”. Sottotitolo: “Trenta giocatori dal futuro incerto. I big: Boateng, Biraghi, Saponara ed Eysseric. Si rivede anche Dabo. Una schiera di Primavera”.

0 0 vote Article Rating