La Nazione: Prandelli lancia la sua sfida

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, campeggia questo titolo: “Fiorentina devi crederci”. A pagina 2 la grande sfida di stasera: “CR7 contro Ribery, una sfida da pallone d’oro”. Intanto l’allenatore viola spiega: “Anche gli squadroni concedono qualcosa”. Sottotitolo: “Prandelli lancia la sfida ai bianconeri: “Nessun grande club è perfetto. Noi dobbiamo farci trovare pronti e essere sfacciati nell’attaccarli”. E sulla formazione: “Vlahovic cerca il colpo Pulgar in cabina di regia”. Sommario: “Le ultime indicazioni di formazione dopo l’allenamento di rifinitura. In difesa torna Caceres. Biraghi e il confermato Venuti sulle corsie esterne”.

