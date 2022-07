La Nazione: Prelazione e scintille

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina sulla Fiorentina troviamo il titolo: “Mandragora, quanta grinta”.

A pagina 4 apertura per: “La bella favola di Mandragora “Cara Firenze, volevo soltanto te”. Sottotitolo: “L’ex granata non ha avuto dubbi nella scelta: “Quando mi è stato presentato il progetto ho detto subito sì” E sul ruolo chiarisce: “Sono a mio agio come play. Italiano? Mi ritrovo nel suo modo di vedere il calcio”.

A pagina 5 sul mercato: “Gollini, è fatta. Dodò, c’è ancora un ostacolo”. Ovvero: “Il portiere arriva in prestito con riscatto a 8 milioni di euro. Per l’esterno brasiliano occhio al calcolo degli extracomunitari in rosa”. In taglio basso infine c’è: “Prelazione e scintille”. Sottotitolo: “Coordinamento e Atf contro la prenotazione online” si parla della campagna abbonamenti.