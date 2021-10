La Nazione: Prova di forza senza Nico

Nella prima pagina dell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Prova di forza senza Nico”. Sommario: “Stasera Lazio-Fiorentina: Gonzalez out per Covid”. A pagina 2 si legge: “Fiorentina perde Gonzalez (Covid). Stamani test per tutti, poi la Lazio”. Sommario: “I controlli viola più scrupolosi della regola federale che tutela la salute. L’ultimo positivo era stato Callejon. Conferma per Saponara dopo la bella prova contro il Cagliari. E sulla fascia torna in pista l’ex Napoli”. In taglio basso: “Ricky, Biraghi, il Cholito e Pioli: destini incrociati dei cuori puri nel nome di Astori”.

A pagina 3: “Italiano teme la fatica: ‘Partita molto complicata’”. In taglio basso: “Ottobre 2020 e quell’avventura mai iniziata: Sarri, ricordi?”. A pagina 4: “Sulla fascia c’è Saponara. E Castrovilli si candida”. Sommario: “Il numero 10 viola è tornato a disposizione, ma parte sfavorito contro Duncan. In difesa Odriozola per Venuti, al centro ancora con Milenkovic-Quarta”. Di spalla: “Olimpico da brividi” e “Tutti in bolla: le regole”.