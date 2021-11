La Nazione: Quindici giorni per il rimpasto

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Quindici giorni per il rimpasto”. Occhiello: “Campionato fermo, si decidono mercato e futuro”.

A pagina 2 troviamo in apertura: “Rebus Vlahovic: tutti gli scenari. E la Juve spinge forte sull’estate”. Sottotitolo: “Se il giocatore dovesse muoversi a gennaio, in pole i club inglesi con disponibilità economica immediata La strategia bianconera e quella dei dirigenti viola. Un punto fisso: per il serbo servono almeno 65 milioni”. Di spalla: “Gonzalez positivo, nazionali in partenza”. In taglio basso: “Alvarez, 20 milioni sul piatto per spiazzare il Milan“.

A pagina 3 invece leggiamo: “Contento e aziendalista. Ma Italiano aspetta rinforzi”. Sottotitolo: “Diciotto punti (buon risultato) e il rammarico delle sconfitte contro le grandi Il silenzio sull’attacco senza alternative e l’attesa per il mercato di gennaio”. Di spalla: “Difesa troppo alta. Record di espulsioni. E col rosso si perde”.