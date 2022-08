La Nazione: Rebus Lo Celso, la Fiorentina resta ferma sulle sue posizioni

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo stamani sulla Fiorentina: “La settimana delle verità”.

In apertura a pagina 5 spazio al mercato: “Rebus Lo Celso Ora il Villarreal cerca il sorpasso”. Sottotitolo: “La Fiorentina resta ferma sulle sue posizioni L’alternativa più credibile resta l’azzurro Bajrami“. In taglio basso: “Stand by Milenkovic: rinnovo o addio, decisivi i prossimi giorni”.

A pagina 7 invece c’è: “Tour de force viola, 7 impegni in 21 giorni”. In taglio basso: “Gollini lancia la sfida a Terracciano“.