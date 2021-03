La Nazione: Ribery, il mese delle decisioni

Nell’edizione odierna de La Nazione, a pagina 14 si parla di Fiorentina: “Un murale per Astori. La città non lo dimentica”. Sottotitolo: “Iniziata la raccolta fondi del Comune di Firenze a favore di Cure2Children con lo scopo di realizzare un’opera d’arte in memoria del capitano viola”. All’interno del QS, l’inserto sportivo, in prima pagina campeggia il seguente titolo: “Ribery, il mese delle decisioni”. A pagina 4: “Futuro di Ribery, un mese per decidere”. Sottotitolo: “Dall’incontro con Commisso al nome del futuro allenatore. Ecco i quattro punti che porteranno al rinnovo o all’addio del francese”. A pagina 5: “Kokorin accende il motore: ‘Ora voglio giocare'”. Sottotitolo: “L’attaccante russo è tornato a Firenze e ha conosciuto il nuovo allenatore”.