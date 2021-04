La Nazione: Rocco vs Joey, roba da ricchi

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla del derby dell’Appennino tra Bologna e Fiorentina: “Rocco vs Joey, roba da ricchi”. A pagina 4 si legge: “Commisso–Saputo, quanti miliardi. Il derby degli emigranti del calcio”. In taglio basso: “Vlahovic–Mihajlovic, dispetti in serbo”. A pagina 5: “Viola del futuro, mezza squadra parla toscano”. In taglio basso: “Formazione, due dubbi per Iachini“.