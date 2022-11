La Nazione: Sabiri, intreccio Gollini-Cragno, è già mercato

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “E’ già mercato Sabiri (Samp) e l’intreccio Gollini-Cragno. Caso Gonzalez: niente vacanze”.

A pagina 6 l’apertura è per: “Sabiri, Cragno, Gollini e Zurkowski Idee e suggestioni: è già mercato”. Sottotitolo: “Due le strade per arrivare al centrocampista della Samp. Il caso portiere e l’ex Cagliari in fuga da Monza“. In taglio basso c’è: “Niente vacanze Nico deve curarsi (e poi decidere)”.

A pagina 7 invece leggiamo: “Ritiro, Moena in attesa dopo le parole di Barone C’è la disponibilità per un accordo pluriennale”.