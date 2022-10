La Nazione: Scossa Rocco

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina c’è questo titolo: “Crisi o ripresa Scossa Rocco”.

A pagina 2 c’è: “Conference call, missione rilancio Contro gli Hearts è vietato sbagliare”. Sottotitolo: “Partita in teoria semplice dopo il 3-0 a Edimburgo, ma in questo periodo niente è scontato per i viola Occasione per mettere (quasi) al sicuro il secondo posto nel girone. In attacco chance per Cabral?”.

A pagina 3 ci sono le dichiarazioni: “Italiano, i fantasmi e il futuro “Dobbiamo reagire per forza”. E ancora: “L’analisi del tecnico: “Fino ad ora abbiamo fatto pochi risultati perché sbagliamo troppi gol Stasera mi aspetto una partita di grande orgoglio. Il campionato? Nulla è ancora perduto”. Di spalla: “Frattura al naso Quarta in dubbio Gonzalez ci sarà”.