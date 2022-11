La Nazione: Senza respiro

In apertura su la pagina sportiva de La Nazione troviamo: “Chi si rivede, ecco Gonzalez”. A pagina 2: “Viola sempre senza respiro, sprint fra Samp e sorteggio”.

In alto: “Da Razgrad a Baku, il rischio delle super trasferte”. A pagina 3: “Chi si rivede, Gonzalez: prime corse in gruppo”. In alto: “La spinta dei tifosi viola non si ferma: saranno 600 domani a Marassi”.

Di spalla Rock & Gol: “La storia di Alessandro, Christian, Arturo e Luca (e anche dello zio Fali)”. A pagina 4: “Terracciano è il numero 1. Gollini, panchine e silenzi” e “Re Artù e il trono perduto, Cabral si riscopre bomber: ‘Ma io ho sempre fatto gol'”.