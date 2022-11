In apertura sulla pagina sportiva de La Nazione troviamo: “Pioli-Italiano: sfida da selfie”. A pagina 2: “Luci a San Siro, sfida a suon di gol”.

A pagina 3: “Gonzalez va in nazionale, e sul web striscia il veleno”. A pagina 4: “Jovic parte dall’inizio, Jack come sottopunta. Sottil e Nico nel 2023”. In taglio basso: “E da lunedì due settimane di vacanza”.